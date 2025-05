Les rendez-vous de la gare – Pithiviers, 11 juin 2025 17:30, Pithiviers.

Loiret

Les rendez-vous de la gare 1 Place de la Gare Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 17:30:00

fin : 2025-06-11

Date(s) :

2025-06-11

Conférence autour du livre « Ce que j’ai vu à Auschwitz », avec les auteurs, précédée d’une visite de l’exposition sur Auschwitz-Birkenau.

Le 11 juin 2025 à Pithiviers, une manifestation mémorielle se tiendra dans le cadre des Rendez-vous de la gare, à l’occasion des 80 ans après la Shoah. Elle comprendra une conférence autour du livre « Ce que j’ai vu à Auschwitz ». Les Cahiers d’Alter, écrit par Roger Fajnzylberg et Alban Perrin, historien et coordinateur de formation au Mémorial de la Shoah. L’ouvrage présente les témoignages d’Alter Fajnzylberg, membre du Sonderkommando à Auschwitz, rédigés en polonais et traduits pour la première fois en français.

La conférence débutera à 18h30, en présence des auteurs, et sera précédée à 17h30 d’une visite guidée de l’exposition temporaire Auschwitz-Birkenau 1940-1945 camp de concentration et centre de mise à mort. L’événement, organisé en partenariat avec la librairie Gibier. .

1 Place de la Gare

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 reservation.pithiviers@memorialdelashoah.org

English :

Conference on the book « Ce que j?ai vu à Auschwitz », with the authors, preceded by a visit to the Auschwitz-Birkenau exhibition.

German :

Vortrag über das Buch « Ce que j’ai vu à Auschwitz » mit den Autoren, vor dem ein Besuch der Ausstellung über Auschwitz-Birkenau stattfindet.

Italiano :

Conferenza sul libro « Quello che ho visto ad Auschwitz », con gli autori, preceduta da una visita alla mostra di Auschwitz-Birkenau.

Espanol :

Conferencia sobre el libro « Lo que vi en Auschwitz », con los autores, precedida de una visita a la exposición Auschwitz-Birkenau.

L’événement Les rendez-vous de la gare Pithiviers a été mis à jour le 2025-05-23 par OT GRAND PITHIVERAIS