Saint-Fulgent-des-Ormes

Les Rendez-vous de la Grande Maison

La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

NOS SOUFFLES, NOS CŒURS Danse au jardin

Un spectacle de la compagnie Hayos qui s’immerge et chemine dans le paysage

A voir en famille Participation libre .

La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes 61130 Orne Normandie +33 6 76 93 10 11 cieekphrasis@aol.com

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English : Les Rendez-vous de la Grande Maison

L’événement Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes a été mis à jour le 2026-05-21 par CdC des Collines du Perche Normand