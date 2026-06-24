Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes dimanche 5 juillet 2026.

Saint-Fulgent-des-Ormes

Les Rendez-vous de la Grande Maison

La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

OMEGA VIOLET

Comme sortie d’un cabinet de curiosités, leur musique tend à multiplier les directions sonores et dérégler les boussoles stylistiques en alliant rythmes asymétriques, fragments de musique concrète, chant en plusieurs langues et écriture pop.

Charles Bourdon, guitare et chant Lucas Lopez, batterie et chœurs Nicklaus Rohbach, clavier et chœurs

Au Jardin .

La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes 61130 Orne Normandie +33 6 76 93 10 11 cieekphrasis@aol.com

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English : Les Rendez-vous de la Grande Maison

L’événement Les Rendez-vous de la Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes a été mis à jour le 2026-06-24 par CdC des Collines du Perche Normand