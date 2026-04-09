Les rendez-vous de la Libre Usine – Anne Théron, Libre Usine (La), Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – Anne Théron Jeudi 9 avril, 19h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T19:00:00+02:00 – 2026-04-09T19:45:00+02:00

Fin : 2026-04-09T19:00:00+02:00 – 2026-04-09T19:45:00+02:00

« Ce qui apparaissait comme de la science-fiction n’appartient plus vraiment à la fiction ». DELETE est un projet hybride qui raconte l’histoire de Mad, une physicienne surdouée emmenée par des IA sur une autre planète. À l’étape de création, Anne Théron met en scène avec DELETE la confrontation entre intelligence humaine et intelligences artificielles.

Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « louise.brosset@lelieuunique.com »}]

Venez découvrir une étape de travail et échanger avec l’équipe d’Anne Théron autour de sa prochaine création DELETE. sortie de résidence ouverture publique