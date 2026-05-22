Les rendez-vous de la Libre Usine – Benjamin Jarry et Ricardo Martinez Ramos Libre Usine (La) Nantes
Les rendez-vous de la Libre Usine – Benjamin Jarry et Ricardo Martinez Ramos Libre Usine (La) Nantes jeudi 4 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 18:00 –
Gratuit : oui Tout public, En famille
Du bout de la pensée est une ré-interprétation d’une partie des six gnossiennes d’Erik Satie, compositeur et pianiste français. Les gnossiennes sont des pièces de piano décrites comme lentes et répétitives. Ricardo Martinez Ramos et Benjamin Jarry accompagnés de leur violoncelle et de leur flûte traversière dialoguent avec des dispositifs numériques et électroniques pour donner un nouveau souffle aux partitions d’Erik Satie.
Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
residenceslibreusine@lelieuunique.com
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