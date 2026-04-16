Les rendez-vous de la Libre Usine – Caroline Merten Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 18:00 –

Gratuit : oui gratuit Gratuit, entrée libre, dans la limite des places disponibles Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior, En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Lorsque Mlle K. retrouve sa maison de famille, ce retour marque un point de départ. Est-ce sa mère Tempérance, sa grand-mère (la Diva qu’elle aurait rêvé d’être) ou elle enfant, qui ressurgissent à mesure qu’elle redécouvre les objets et vêtements oubliés là ? Elle avance en équilibre entre l’imaginaire de l’enfant et la folie de l’adulte tout en naviguant autour de ces objets qui prennent vie. Souvenir, rêve ou délire ? Ka est une quête de liberté, un voyage au-delà des frontières qui dessine un chemin à soi.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com



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