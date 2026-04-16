Les rendez-vous de la Libre Usine – Caroline Merten Libre Usine (La) Nantes
Les rendez-vous de la Libre Usine – Caroline Merten Libre Usine (La) Nantes jeudi 16 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 18:00 –
Gratuit : oui gratuit Gratuit, entrée libre, dans la limite des places disponibles Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior, En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Lorsque Mlle K. retrouve sa maison de famille, ce retour marque un point de départ. Est-ce sa mère Tempérance, sa grand-mère (la Diva qu’elle aurait rêvé d’être) ou elle enfant, qui ressurgissent à mesure qu’elle redécouvre les objets et vêtements oubliés là ? Elle avance en équilibre entre l’imaginaire de l’enfant et la folie de l’adulte tout en naviguant autour de ces objets qui prennent vie. Souvenir, rêve ou délire ? Ka est une quête de liberté, un voyage au-delà des frontières qui dessine un chemin à soi.
Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
residenceslibreusine@lelieuunique.com
Afficher la carte du lieu Libre Usine (La) et trouvez le meilleur itinéraire