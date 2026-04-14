Les rendez-vous de la Libre Usine – Caroline Merten, Libre Usine (La), Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – Caroline Merten Jeudi 16 avril, 18h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:50:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:50:00+02:00

Lorsque Mlle K. retrouve sa maison de famille, ce retour marque un point de départ. Est-ce sa mère Tempérance, sa grand-mère (la Diva qu’elle aurait rêvé d’être) ou elle enfant, qui ressurgissent à mesure qu’elle redécouvre les objets et vêtements oubliés là ? Elle avance en équilibre entre l’imaginaire de l’enfant et la folie de l’adulte tout en naviguant autour de ces objets qui prennent vie. Souvenir, rêve ou délire ? Ka est une quête de liberté, un voyage au-delà des frontières qui dessine un chemin à soi.

Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « louise.brosset@lelieuunique.com »}]

Caroline Merten vous invite au filage de sa création originale Ka, suivi d’un temps d’échanges. sortie de résidence ouverture publique