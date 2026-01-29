Les rendez-vous de la Libre Usine – Clément Pascaud Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 18:00 –

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Senior

« Peut-on, encore, changer la vie par la politique ? » C’est la question que pose Clément Pascaud avec sa nouvelle création Changer la vie. Cette fiction, qui suit l’entrée en fonction d’une jeune mairesse, fonde son écriture dans le réel. Clément Pascaud et Maëlle Puéchoultres, dramaturge et autrice, réalisent un important travail de documentation depuis trois mois et développent un protocole basé sur l’interview d’élu·es, de collaborateur·ices politiques et de citoyen·nes engagé·es En résidence à la Libre Usine, Clément Pascaud vous invite à découvrir son protocole de création avec l’interview en direct d’une élue : Karine Daniel, sénatrice de Loire-Atlantique. Cette ouverture publique est l’occasion de questionner les enjeux d’une fiction autour du politique : quelle est la part de documentation et de fictionnalisation dans un spectacle sur la politique locale ? Comment traiter artistiquement la parole d’élu·es ?

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

