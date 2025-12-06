Les rendez-vous de la Libre Usine – Elie Blanchard & Victoria Falloniersur une musique de Erwan Raguenes Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 18:00 –

Gratuit : oui Entrée libre // Jauge limitée En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Les rendez-vous de la Libre UsineLa Libre Usine est un lieu de travail pour les artistes qui y passent plusieurs jours ou semaines pour concevoir leurs spectacles. Chaque semaine, des rendez-vous gratuits ouverts à tou.tes sont proposés. Répétitions, rencontres, ateliers… Des moments conviviaux pour découvrir les coullises de la création artistique ! Collectif Avoka – Ouverture publique Habiter les nuitsHabiter les nuits est invitation à explorer un espace-temps mystérieux, de la tombée du jour aux premières lumières de l’aube. Ce spectacle hybride entre le documentaire, la musique, l’llustration et des dispositifs numériques s’adresse à tous.tes.Venez à la rencontre de ceux.elles qui traversent la nuit à travers la présentation d’une étape de travail qui sera suivi d’un échange autour d’un verre.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com