Les rendez-vous de la Libre Usine – Elodie Maillard & Anaïs Veignant Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 18:00 – 18:45

Gratuit : oui gratuit La jauge étant limitée à 49 personnes, nous nous réservons le droit de refuser l’accès à la salle.Pour des inscriptions et renseignements : Louise Brosset // louise.brosset@lelieuunique.com // 06 09 35 13 63 En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

24 poses – Cie Tréma sur le i » Dans un monde où les images sont omniprésentes, où chaque clic ponctionne son dû, 24 poses se propose de ressusciter des familles sorties tout droit d’une série photographique des années 50 et de suivre leur trajectoire. Ou plutôt non… Leurs trajectoires ! « À la croisée de la danse et de l’acrobatie, la Compagnie Tréma sur le i donne vie à des clichés collectés lors de médiations dans des EHPAD et des écoles.Pour cette première ouverture publique, vous êtes invité·es à découvrir les couleurs du projet autour d’une courte scènette. Cette rencontre sous forme d’échange se poursuivra autour d’un verre. Les rendez-vous de la Libre UsineLa Libre Usine est un lieu de travail pour les artistes qui y passent plusieurs jours ou semaines pour concevoir leurs spectacles. Chaque semaine, des rendez-vous gratuits ouverts à tou.tes sont proposés. Répétitions, rencontres, ateliers… Des moments conviviaux pour découvrir les coullises de la création artistique ! + d’infos S’inscrire à la newsletter

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com