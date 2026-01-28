Les rendez-vous de la Libre Usine – Laurent Moriceau Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-26 18:00 –

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Senior

Hyper Ouïe est un projet pluridisciplinaire à la croisée de la danse, du son et de la sculpture.Suspendu et en balancement, l’instrument réagit aux appuis, aux déplacements et aux variations de tension du corps. Les cordes produisent des vibrations captées et diffusées dans l’espace : ici, le son naît directement du geste et le danseur devient interprète et moteur de l’instrument.Hyper Ouïe est une expérience sensible qui existe dans l’instant de son activation.Laurent Moriceau vous invite à une ouverture publique.Attention : les niveaux sonores peuvent rapidement augmenter. Des bouchons d’oreilles sont mis à disposition.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com



