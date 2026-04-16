Les rendez-vous de la Libre Usine – Les Aphoristes Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 19:15 –

Gratuit : oui gratuit Gratuit, entrée libre, dans la limite des places disponibles Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior

Lavée du silicium est la troisième création du cycle Vivant 4.0 et s’inscrit dans cette question centrale : que reste-t-il de l’humain quand nos vies, nos relations et même nos mémoires deviennent numériques ? Cette dernière création met en scène une famille prise dans une catastrophe climatique à San Francisco, bloquée dans un appartement, les habitant·es sont isolé.es les uns des autres. La mise en scène immersive est pensée de façon à favoriser la proximité et à inclure le public dans l’espace scénographique. Pour l’équipe artistique, l’objectif de la résidence à la Libre Usine est de développer de nouvelles idées.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com



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