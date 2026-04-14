Les rendez-vous de la Libre Usine – Les Aphoristes, Libre Usine (La), Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – Les Aphoristes Jeudi 16 avril, 19h15 Libre Usine (La) Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T19:15:00+02:00 – 2026-04-16T20:15:00+02:00

Fin : 2026-04-16T19:15:00+02:00 – 2026-04-16T20:15:00+02:00

Lavée du silicium est la troisième création du cycle Vivant 4.0 et s’inscrit dans cette question centrale : que reste-t-il de l’humain quand nos vies, nos relations et même nos mémoires deviennent numériques ? Cette dernière création met en scène une famille prise dans une catastrophe climatique à San Francisco, bloquée dans un appartement, les habitant·es sont isolé.es les uns des autres. La mise en scène immersive est pensée de façon à favoriser la proximité et à inclure le public dans l’espace scénographique. Pour l’équipe artistique, l’objectif de la résidence à la Libre Usine est de développer de nouvelles idées.

Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « louise.brosset@lelieuunique.com »}]

La compagnie Les Aphoristes vous invite à participer à ces recherches, à venir assister aux expérimentations et à vous intégrer au dispositif immersif de sa nouvelle création Lavée du silicium. sortie de résidence ouverture publique

Marie Pétry