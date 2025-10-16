Les rendez-vous de la Libre Usine Libre Usine (La) Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine Libre Usine (La) Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

Presque chaque semaine, les rendez-vous de la Libre Usine c’est (1) rencontrer et échanger avec les artistes (2) assister à des répétitions ouvertes au public (3) vivre des ateliers de pratique artistique (4) visiter les coulisses d’un lieu de création de spectacles.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com 06 09 35 13 63 https://www.lelieuunique.com/soutien-a-la-creation/libre-usine