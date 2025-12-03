Les rendez-vous de la Libre Usine – Lucie Monzies Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-08 18:00 –

Gratuit : oui Entrée libre sous limite de disponibilité des places (jauge limitée) Adulte, Etudiant, Tout public

Les rendez-vous de la Libre UsineLa Libre Usine est un lieu de travail pour les artistes qui y passent plusieurs jours ou semaines pour concevoir leurs spectacles. Chaque semaine, des rendez-vous gratuits ouverts à tou.tes sont proposés. Répétitions, rencontres, ateliers… Des moments conviviaux pour découvrir les coullises de la création artistique ! Sortie de résidence – Lucie Monzies et la compagnie Rouge DeltaPour cette sortie de résidence, venez découvrir Une Bouche dans la nuit, une pièce de Jean D’Amérique d’après l’œuvre de Krystel GualdéA travers l’histoire de Pauline, jeune femme esclavagisée du 18ème siècle, la compagnie Rouge Delta aborde l’histoire de vie de millions de femmes Africaine ou d’origines subsaharienne, noires et métisses, en France métropolintaine et dans les colonies du 18ème.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com