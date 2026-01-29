Les rendez-vous de la Libre Usine – Mélanie Malgorn, Laura Shiella Inangoma & Mathilde Faure Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 18:00 –

Gratuit : non Gratuit Adulte, Etudiant

Dans une salle d’attente de gynécologue à Bujumbura, au Burundi, deux femmes se rencontrent et entament une conversation inattendue. L’une est française, l’autre burundaise. Ce sont deux femmes stoïques, et distantes, mais au bout d’un moment, la parole s’impose :Que vont-elles se dire ? Que font-elles dans cette salle ? Et comment leurs identités vont s’articuler ? Encore plus étrange, pourquoi n’arrivent-elles plus à se taire ?Les Rassérénées est une écriture engagée sur l’appropriation du corps des femmes par les femmes, qui questionne la notion du choix et de sa légitimité au travers des dires des entourage, des institutions sociales, politiques et médicales, pourquoi pas spirituelles.Les rendez-vous de la Libre UsineLa Libre Usine est un lieu de travail pour les artistes qui y passent plusieurs jours ou semaines pour concevoir leurs spectacles. Chaque semaine, des rendez-vous gratuits ouverts à tou.tes sont proposés. Répétitions, rencontres, ateliers… Des moments conviviaux pour découvrir les coullises de la création artistique !

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

