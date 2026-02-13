Les rendez-vous de la Libre Usine – Mélanie Malgorn, Laura Shiella Inangoma & Mathilde Faure, Libre Usine (La), Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – Mélanie Malgorn, Laura Shiella Inangoma & Mathilde Faure Mercredi 18 février, 18h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T18:00:00+01:00 – 2026-02-18T18:45:00+01:00

Fin : 2026-02-18T18:00:00+01:00 – 2026-02-18T18:45:00+01:00

Dans une salle d’attente de gynécologue à Bujumbura, au Burundi, deux femmes se rencontrent et entament une conversation inattendue. L’une est française, l’autre burundaise. Ce sont deux femmes stoïques, et distantes, mais au bout d’un moment, la parole s’impose :

Que vont-elles se dire ? Que font-elles dans cette salle ? Et comment leurs identités vont s’articuler ? Encore plus étrange, pourquoi n’arrivent-elles plus à se taire ?

Les Rassérénées est une écriture engagée sur l’appropriation du corps des femmes par les femmes, qui questionne la notion du choix et de sa légitimité au travers des dires des entourage, des institutions sociales, politiques et médicales, pourquoi pas spirituelles.

Les rendez-vous de la Libre Usine

La Libre Usine est un lieu de travail pour les artistes qui y passent plusieurs jours ou semaines pour concevoir leurs spectacles. Chaque semaine, des rendez-vous gratuits ouverts à tou.tes sont proposés. Répétitions, rencontres, ateliers… Des moments conviviaux pour découvrir les coullises de la création artistique !

Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

La Chair Compagnie vous invite à découvrir des extraits du spectacle. La présentation se poursuivra autour d’échanges et d’un verre. libre usine sortie de résidence

La Chair Compagnie