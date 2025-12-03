Les rendez-vous de la Libre Usine – Myriam Marzouki & Sébastien Lepotvin Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 18:00 –

Gratuit : oui Entrée libre // jauge limitée Tout public

Les rendez-vous de la Libre UsineLa Libre Usine est un lieu de travail pour les artistes qui y passent plusieurs jours ou semaines pour concevoir leurs spectacles. Chaque semaine, des rendez-vous gratuits ouverts à tou.tes sont proposés. Répétitions, rencontres, ateliers… Des moments conviviaux pour découvrir les coullises de la création artistique ! Cette ouverture publique est un filage de la journée et sera suivi d’une discussion avec un membre de l’équipe autour d’un verre.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com