Les rendez-vous de la Libre Usine – Sati Veyrunes Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 18:00 –

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Senior

[Spectacle créé le 12/03/26 à la Ménagerie de verre] Motor Unit, projet porté par Sati Veyrunes, met l’interprète au centre de l’œuvre chorégraphique. Motor Unit est conçu comme un double programme où dialoguent deux écritures chorégraphiques singulières d’Erna Ómarsdóttir et d’Adrienn Hód. À travers la transmission et la réactivation de matériaux issus du répertoire des chorégraphes, Sati Veyrunes explore l’écriture chorégraphique contemporaine comme une matière vivante, transformée par le corps de l’interprète, et interroge la mémoire, le temps et l’engagement physique.Venez découvrir la répétition de la journée et échanger avec l’artiste autour d’un verre. BiographieSati Veyrunes est une artiste chorégraphique basée à Marseille et formée à la Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD). Elle collabore notamment avec Oona Doherty, qui lui a transmis en 2020 le solo Hope Hunt and the ascension into Lazarus, toujours diffusé à l’international. Leur collaboration se poursuit depuis à travers différents projets chorégraphiques, filmiques et pédagogiques (dont Navy Blue, Hunter filmed). Sati travaille aussi avec Nina Santes (Wet Songs, 2025), Benjamin Kahn (Bless the sound that saved a witch like me, sélectionné à Aerowaves en 2024). Pour son premier projet, Motor Unit, elle invite deux chorégraphes, Erna Ómarsdóttir et Adrienn Hód, à lui transmettre des pièces de leurs répertoires. La première a lieu à la Ménagerie de Verre à Paris, dans le cadre du festival Les Inaccoutumés, en mars 2026.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com



Afficher la carte du lieu Libre Usine (La) et trouvez le meilleur itinéraire

