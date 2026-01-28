Les rendez-vous de la Libre Usine – Théâtre des Cerises Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 18:00 –

Gratuit : oui Gratuit Gratuit // jauge limitée Adulte, En famille, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant – Age minimum : 8 et Age maximum : 120

Les rendez-vous de la Libre Usine c’est : rencontrer et échanger avec les artistes, assister à des répétitions ouvertes au public, vivre des ateliers de pratique artistique, visiter les coulisses d’un lieu de création de spectacles. En création de Et on tuera toutes les divas, le Théâtre des Cerises ouvre son travail entre conférence et récital.Accompagnée d’une pianiste concertiste et d’un régisseur urgentiste, la chanteuse lyrique Maria Caillasse vous livre un panel représentatif des différentes et multiples façons pour les femmes de mourir à l’opéra

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

