Les rendez-vous de la réalité virtuelle Médiathèque intercommunale Pellegrue

Médiathèque intercommunale 10 place du 08 Mai 1945 Pellegrue Gironde
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
2026-04-01
LES RENDEZ-VOUS DE LA REALITE VIRTUELLE.
Dans le cadre de la quinzaine du numérique en Pays Foyen.
Mercredi 1er Avril, la réalité virtuelle se déplace à la médiathèque intercommunale de Pellegrue de 14h30 à 17h.
Grâce aux casques de réalité virtuelle, vous pourrez découvrir une vidéo en immersion.
PLACES LIMITÉES A PARTIR DE 10 ANS ENTREE GRATUITE. .
Médiathèque intercommunale 10 place du 08 Mai 1945 Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr
