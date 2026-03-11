Les rendez-vous de la réalité virtuelle Médiathèque intercommunale Pellegrue

Les rendez-vous de la réalité virtuelle

Médiathèque intercommunale 10 place du 08 Mai 1945 Pellegrue Gironde

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

2026-04-01

LES RENDEZ-VOUS DE LA REALITE VIRTUELLE.

Dans le cadre de la quinzaine du numérique en Pays Foyen.

Mercredi 1er Avril, la réalité virtuelle se déplace à la médiathèque intercommunale de Pellegrue de 14h30 à 17h.

Grâce aux casques de réalité virtuelle, vous pourrez découvrir une vidéo en immersion.

PLACES LIMITÉES A PARTIR DE 10 ANS ENTREE GRATUITE. .

Médiathèque intercommunale 10 place du 08 Mai 1945 Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr

