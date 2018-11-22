Les Rendez-vous de la Rétr’automobile Fort-mahonnaise

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-23 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08

En savoir plus:

L’Association propose des Rendez-vous libres mensuels , ouverts aux collectionneurs , aux possesseurs , aux amateurs de véhicules 2 et 4 roues de collection, anciens ou yougtimeurs et de véhicules plus récents d’exception, sportifs ou de prestige.

Ainsi, d’Avril à Août, la manifestation gratuite, se déroule Place Claude BAILLET, l’après-midi à partir de 13h30 mais les participants peuvent arriver dès le matin 9h00 pour profiter des commerces, de la plage voire d’autres animations et se restaurer. L’Office de tourisme à proximité immédiate peut répondre à toutes vos questions concernant Fort-Mahon-Plage.

L’après-midi, les collectionneurs bénéficient d’un moment de détente, de convivialité et échangent sur leur passion. Un tirage gratuit permet de gagner de plaques et lots offerts par les commerçants et un petit défilé fait office de clôture.

Aucune inscription, parking gratuit, W-C publics.

En savoir plus:

L’Association propose des Rendez-vous libres mensuels , ouverts aux collectionneurs , aux possesseurs , aux amateurs de véhicules 2 et 4 roues de collection, anciens ou yougtimeurs et de véhicules plus récents d’exception, sportifs ou de prestige.

Ainsi, d’Avril à Août, la manifestation gratuite, se déroule Place Claude BAILLET, l’après-midi à partir de 13h30 mais les participants peuvent arriver dès le matin 9h00 pour profiter des commerces, de la plage voire d’autres animations et se restaurer. L’Office de tourisme à proximité immédiate peut répondre à toutes vos questions concernant Fort-Mahon-Plage.

L’après-midi, les collectionneurs bénéficient d’un moment de détente, de convivialité et échangent sur leur passion. Un tirage gratuit permet de gagner de plaques et lots offerts par les commerçants et un petit défilé fait office de clôture.

Aucune inscription, parking gratuit, W-C publics. .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 77 90 83 74 talisman5980@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Find out more:

The Association offers monthly Rendez-vous libres , open to collectors, owners and enthusiasts of 2 and 4-wheeled vintage and classic vehicles, as well as more recent exceptional, sports and prestige vehicles.

From April to August, the free event takes place on Place Claude BAILLET, in the afternoon from 1:30 pm, but participants can arrive as early as 9:00 am to take advantage of the shops, the beach and other attractions, as well as to enjoy a bite to eat. The nearby Tourist Office can answer any questions you may have about Fort-Mahon-Plage.

In the afternoon, collectors can relax and share their passion. A free draw is held to win plaques and prizes donated by local merchants, and a small parade brings the event to a close.

No registration, free parking, public toilets.

L’événement Les Rendez-vous de la Rétr’automobile Fort-mahonnaise Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2018-11-22 par OT DE FORT MAHON