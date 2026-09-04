Les rendez-vous de la simplicité : réalisation de tissus cirés Melle
dimanche 20 décembre 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
Les rendez-vous de la simplicité : réalisation de tissus cirés
5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 14:00:00
fin : 2026-12-20 17:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Les Ateliers de la Simplicité vous proposent de fabriquer vos tissus cirés, une manière écologique de remplacer le film étirable.
Gratuit, sur inscription. .
5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 98 08 70 reseau.simplicite@gmail.com
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English : Les rendez-vous de la simplicité : réalisation de tissus cirés
L’événement Les rendez-vous de la simplicité : réalisation de tissus cirés Melle a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Pays Mellois
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