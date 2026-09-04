Informations pratiques

Melle

Les rendez-vous de la simplicité : réalisation de tissus cirés

5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 14:00:00

fin : 2026-12-20 17:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Les Ateliers de la Simplicité vous proposent de fabriquer vos tissus cirés, une manière écologique de remplacer le film étirable.

Gratuit, sur inscription. .

5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 98 08 70 reseau.simplicite@gmail.com

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English : Les rendez-vous de la simplicité : réalisation de tissus cirés

L’événement Les rendez-vous de la simplicité : réalisation de tissus cirés Melle a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Pays Mellois