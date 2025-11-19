Les rendez-vous de la Transition Alimentaire Une journée pour repenser notre assiette et nos paysages LANNEMEZAN Lannemezan

Les rendez-vous de la Transition Alimentaire Une journée pour repenser notre assiette et nos paysages

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 09:00:00

fin : 2025-11-19 22:00:00

Date(s) :

2025-11-19

De 9h à 12h Échanges et Créativité sur le marché de Lannemezan

La journée débutera au cœur de la vie locale, sur le marché, par une immersion dans la création et les initiatives territoriales

– Exposition Tout autour de moi Une vitrine de la vision des paysages ruraux et de la biodiversité des jeunes du territoire, présentant les œuvres réalisées par les centres de loisirs.

– Exposition Le canal, le champ, l’assiette, esquisse d’une bio-région alimentaire entre Gers et Hautes-Pyrénées Proposée par le collectif la Mitoyenne, cette exposition propose une représentation sensible et plurielle du bassin versant du Gers et de la Neste (illustration extrait de la bio-région)

– Atelier Participatif Papotes et cocottes : Un moment d’échange convivial autour des Recettes au quotidien permettant de cartographier les lieux d’approvisionnement des participants.

Dès 17h Transition et ciné-débat. Une collation conviviale sera proposée pour assurer une transition chaleureuse.

À 19h30, projection du film documentaire On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain de Bertrand Delapierre et Sophie Roland et avec Thomas Sotto.

Synopsis du film En cinquante ans, nos modes d’alimentation ont été profondément transformés, gagnant en rapidité et en variété, mais au prix d’une lourde empreinte environnementale. Le documentaire dresse un état des lieux de notre assiette et part à la rencontre de citoyens, d’agriculteurs, de chefs et d’industriels qui, partout en France, inventent et proposent des solutions concrètes pour une alimentation plus responsable et durable, prouvant qu’il est possible de concilier plaisir de manger et respect de la planète.

La projection sera suivie d’un débat pour échanger collectivement sur les initiatives locales et les pistes d’actions à mettre en œuvre sur le Plateau de Lannemezan.

Événement gratuit et adapté au grand public et à toutes personnes intéressées aux enjeux de construction de politiques publiques, de démocratie alimentaire, ou de transformation des paysages

Places limitées à 100 personnes pour la projection

Pour plus d’informations veuillez contacter Karine AGUERRE, chargée de missions Agriculture/Alimentation k.aguerre@ccplannemezan.fr 06 33 90 46 71 .

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 90 46 71 k.aguerre@ccplannemezan.fr

English :

9am to 12pm: Exchange and creativity on the Lannemezan market

The day begins at the heart of local life, on the market, with an immersion in local creativity and initiatives:

– All around me exhibition: A showcase for local young people’s vision of rural landscapes and biodiversity, featuring works created by leisure centers.

– Exhibition Le canal, le champ, l’assiette, esquisse d’une bio-région alimentaire entre Gers et Hautes-Pyrénées (The canal, the field, the plate, a sketch of a food bio-region between Gers and Hautes-Pyrénées): proposed by the Mitoyenne collective, this exhibition offers a sensitive and plural representation of the Gers and Neste watersheds (illustration: extract from the bio-region)

– Participatory Papotes et cocottes workshop: A moment of convivial exchange around Everyday recipes , mapping out where participants buy their food.

From 5pm: Transition and film-debate. A convivial snack will be offered to ensure a warm transition.

At 7:30pm, screening of the documentary film On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain by Bertrand Delapierre and Sophie Roland, with Thomas Sotto.

Film synopsis: Over the past fifty years, the way we eat has been profoundly transformed, gaining in speed and variety, but at the cost of a heavy environmental footprint. This documentary takes a look at the state of our plates, and goes out to meet citizens, farmers, chefs and manufacturers who, all over France, are inventing and proposing concrete solutions for a more responsible and sustainable diet, proving that it is possible to reconcile the pleasure of eating with respect for the planet.

The screening will be followed by a debate to discuss local initiatives and possible courses of action on the Plateau de Lannemezan.

German :

9.00 bis 12.00 Uhr: Austausch und Kreativität auf dem Markt von Lannemezan

Der Tag beginnt im Herzen des lokalen Lebens, auf dem Markt, mit einem Eintauchen in die Kreativität und die territorialen Initiativen:

– Ausstellung Tout autour de moi (Alles um mich herum): Ein Schaufenster der Vision der Jugendlichen des Gebiets von ländlichen Landschaften und biologischer Vielfalt, in dem die von den Freizeitzentren erstellten Werke präsentiert werden.

– Ausstellung Le canal, le champ, l’assiette, esquisse d’une bio-région alimentaire entre Gers et Hautes-Pyrénées : Diese vom Kollektiv la Mitoyenne vorgeschlagene Ausstellung bietet eine sensible und pluralistische Darstellung des Einzugsgebiets des Gers und der Neste (Abbildung: Auszug aus der Bio-Region)

– Partizipativer Workshop Papotes et cocottes : Ein Moment des geselligen Austauschs über Rezepte im Alltag , bei dem die Versorgungsorte der Teilnehmer kartografiert werden können.

Ab 17 Uhr: Transition und Filmdebatte. Ein geselliger Imbiss sorgt für einen gemütlichen Übergang.

Um 19:30 Uhr: Vorführung des Dokumentarfilms On mange quoi? Ideen, um sich morgen besser zu ernähren von Bertrand Delapierre und Sophie Roland und mit Thomas Sotto.

Zusammenfassung des Films: Innerhalb von fünfzig Jahren haben sich unsere Ernährungsgewohnheiten grundlegend gewandelt, sie sind schneller und vielfältiger geworden, aber auf Kosten eines schweren ökologischen Fußabdrucks. Der Dokumentarfilm führt eine Bestandsaufnahme unseres Tellers durch und trifft Bürger, Landwirte, Köche und Hersteller, die in ganz Frankreich konkrete Lösungen für eine verantwortungsvollere und nachhaltigere Ernährung erfinden und vorschlagen und beweisen, dass es möglich ist, Essvergnügen und Umweltschutz miteinander zu verbinden.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion statt, um sich gemeinsam über lokale Initiativen und Handlungsmöglichkeiten auf dem Plateau de Lannemezan auszutauschen.

Italiano :

Dalle 9 alle 12: scambio e creatività al mercato di Lannemezan

La giornata inizierà nel cuore della vita locale, al mercato, con un’immersione nella creatività e nelle iniziative locali:

– Mostra Tutto intorno a me : una vetrina per la visione dei paesaggi rurali e della biodiversità da parte dei giovani locali, con opere prodotte dai centri ricreativi.

– Mostra Le canal, le champ, l’assiette, esquisse d’une bio-région alimentaire entre Gers et Hautes-Pyrénées (Il canale, il campo, il piatto: profilo di una bio-regione alimentare tra il Gers e gli Hautes-Pyrénées): realizzata dal collettivo Mitoyenne, questa mostra offre una rappresentazione sensibile e plurale dei bacini idrografici del Gers e di Neste (illustrazione: estratto della bio-regione)

– Laboratorio partecipativo Papotes et cocottes : un momento di scambio conviviale intorno alle Ricette di tutti i giorni , con la mappatura dei luoghi di acquisto dei partecipanti.

Dalle 17.00: Transizione e film-dibattito. Verrà offerto uno spuntino conviviale per garantire una transizione calorosa.

Alle 19.30, proiezione del film documentario On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain di Bertrand Delapierre e Sophie Roland e con Thomas Sotto.

Sinossi del film: Negli ultimi cinquant’anni, il nostro modo di mangiare ha subito profondi cambiamenti, diventando più veloce e più vario, ma al costo di una pesante impronta ambientale. Questo documentario analizza cosa c’è nei nostri piatti e va a incontrare i cittadini, gli agricoltori, gli chef e i produttori che, in tutta la Francia, stanno inventando e proponendo soluzioni pratiche per un’alimentazione più responsabile e sostenibile, dimostrando che è possibile conciliare il piacere di mangiare con il rispetto del pianeta.

La proiezione sarà seguita da un dibattito per discutere le iniziative locali e le possibili azioni da attuare sul Plateau de Lannemezan.

Espanol :

De 9:00 a 12:00: Intercambios y creatividad en el mercado de Lannemezan

La jornada comenzará en el corazón de la vida local, en el mercado, con una inmersión en la creatividad y las iniciativas locales:

– Exposición Todo a mi alrededor : escaparate de la visión de los jóvenes locales sobre los paisajes rurales y la biodiversidad, con obras realizadas por los centros de ocio.

– Exposición Le canal, le champ, l’assiette, esquisse d’une bio-région alimentaire entre Gers et Hautes-Pyrénées (El canal, el campo, el plato: esbozo de una biorregión alimentaria entre Gers y Hautes-Pyrénées): realizada por el colectivo Mitoyenne, esta exposición ofrece una representación sensible y plural de las cuencas del Gers y del Neste (ilustración: extracto de la biorregión)

– Taller participativo Papotes et cocottes : un momento de convivencia e intercambio en torno a las Recetas cotidianas , en el que se traza un mapa de dónde obtienen los participantes sus alimentos.

A partir de las 17.00 horas: Transición y cine-debate. Se ofrecerá un tentempié de convivencia para garantizar una transición cálida.

A las 19.30 h, proyección del documental On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain de Bertrand Delapierre y Sophie Roland y con Thomas Sotto.

Sinopsis de la película: En los últimos cincuenta años, la forma en que comemos ha experimentado profundos cambios, haciéndose más rápida y variada, pero a costa de una fuerte huella medioambiental. Este documental examina lo que hay en nuestros platos y sale al encuentro de los ciudadanos, agricultores, cocineros y fabricantes que, en toda Francia, inventan y proponen soluciones prácticas para una alimentación más responsable y sostenible, demostrando que es posible conciliar el placer de comer con el respeto por el planeta.

La proyección irá seguida de un debate en el que se discutirán las iniciativas locales y las posibles acciones a llevar a cabo en el Plateau de Lannemezan.

L’événement Les rendez-vous de la Transition Alimentaire Une journée pour repenser notre assiette et nos paysages Lannemezan a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65