Les rendez-vous de l’art numérique création de jeux avec outils libres et légers Médiathèque André Roussin (CEC) Istres

Les rendez-vous de l’art numérique création de jeux avec outils libres et légers

Samedi 31 janvier 2026 de 15h à 17h. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Atelier de création avec Bitsy et autres outils légers apprentissage de la création narrative et interactive en 2D et textuelle grâce à ces outils intuitifs et gratuits.

Initiation à la narration visuelle exploration de mécaniques de jeux simples, utilisant des couleurs et des associations visuelles pour créer des histoires sans texte.

Les participants testeront collectivement les jeux qu’ils ont créés, favorisant ainsi des échanges sur les processus créatifs et les thématiques abordées.



Partenariat Polaris Centre d’Art, l’Espace Pluriel Jeunes et Scènes et Cinés. .

Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 65

English :

Creative workshop with Bitsy and other lightweight tools: learn how to create 2D and text-based narratives and interactives using these intuitive, free tools.

