Les rendez-vous de l’A(rt)DLCA Conférence « un métier de l’addicto »

ADLCA 18 rue Louis le Grand Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 22:00:00

Date(s) :

2025-11-20

L’ADLCA présente… une conférence-métier en addictologie.

Ouvert à tous. Entrée libre, au chapeau .

ADLCA 18 rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 33 73 66 culture@adlca.fr

English : Les rendez-vous de l’A(rt)DLCA Conférence « un métier de l’addicto »

German : Les rendez-vous de l’A(rt)DLCA Conférence « un métier de l’addicto »

Italiano :

Espanol :

L’événement Les rendez-vous de l’A(rt)DLCA Conférence « un métier de l’addicto » Bletterans a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme JurAbsolu