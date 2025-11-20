Les rendez-vous de l’A(rt)DLCA Conférence « un métier de l’addicto » ADLCA Bletterans
Les rendez-vous de l’A(rt)DLCA Conférence « un métier de l’addicto »
ADLCA 18 rue Louis le Grand Bletterans Jura
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20 22:00:00
L’ADLCA présente… une conférence-métier en addictologie.
Ouvert à tous. Entrée libre, au chapeau .
ADLCA 18 rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 33 73 66 culture@adlca.fr
