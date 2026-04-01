Beyren-lès-Sierck

Les rendez-vous de l’énergie

1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 12:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Apprenez-en plus sur les énergies renouvelables !

La société mosellane Powersol vous propose un temps d’échange sur les énergies présentation des principes des énergies vertes, échange autour des solutions de production et de stockage d’énergie, puis démonstration d’un système photovoltaïque.Tout public

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1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 6 08 88 58 17

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English :

Learn more about renewable energies!

Moselle-based Powersol invites you to take part in a discussion on energy: presentation of the principles of green energies, discussion of energy production and storage solutions, followed by a demonstration of a photovoltaic system.

L’événement Les rendez-vous de l’énergie Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-04-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS