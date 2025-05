Les Rendez-vous de l’épicerie – Le Champ Commun Augan, 7 juin 2025 10:00, Augan.

Le Champ Commun 1 rue du clos Bily Augan Morbihan

2025-06-07 10:00:00

2025-06-07 12:00:00

2025-06-07

Samedi 7 juin Les rendez-vous de l’épicerie 10h > 12h

L’épicerie du Champ commun organise régulièrement des rencontres avec des producteurs et créateurs locaux, pour échanger avec eux, découvrir leur activité, participer à des dégustations, etc.

Ce samedi 7 juin rencontre avec Thibaut Muller, producteur de miel sur Monteneuf, qui nous présentera son activité et sa marque « Fairmiel ».

LE CHAMP COMMUN // ENTRÉE LIBRE // CONTACT legardemanger@lechampcommun.fr // 0297934851 .

Le Champ Commun 1 rue du clos Bily

Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

