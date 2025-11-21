LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉPICURIEUSE CONCERT LES YEUX BANDÉS Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉPICURIEUSE CONCERT LES YEUX BANDÉS

1 Place de Albigeois Béziers Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-19 2026-01-23 2026-02-20

Un concert à l’aveugle où musique et littérature se mêlent. Bandeau sur les yeux, les sens s’éveillent une expérience poétique et sensorielle unique, à partager.

Et si nous écoutions autrement ?

Dans l’obscurité choisie d’un bandeau, les sens s’aiguisent la musique s’intensifie, les mots résonnent autrement.

La Compagnie Épicurieuse propose une expérience singulière un concert où l’oreille devient guide.

Dans le salon du cloître de l’Hôtel La Prison, Maud Le Bourdonnec (piano) et son invité·e surprise entraînent le public dans un voyage sensoriel où musique et littérature se font écho.

Portés par les plus belles voix de la littérature — Saint-Exupéry, Diderot, Proust, Borges, Rilke… —, les spectateurs cheminent entre poésie, mémoire et parfums, pour redécouvrir le monde, l’autre, et soi-même.

Au terme du parcours, le bandeau s’enlève, la lumière révèle les artistes une évidence retrouvée.

Un moment rare et poétique, une aventure intérieure où l’écoute devient expérience.

Le spectacle se prolonge par un temps convivial d’échanges avec les musiciens autour d’un verre. .

1 Place de Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

A blind concert where music and literature mingle. Blindfolded, the senses are awakened: a unique poetic and sensory experience to share.

German :

Ein Blindkonzert, bei dem Musik und Literatur miteinander verschmelzen. Eine Augenbinde, die die Sinne weckt: eine einzigartige poetische und sensorische Erfahrung, die man teilen sollte.

Italiano :

Un concerto al buio dove musica e letteratura si incontrano. Bendati, i sensi si risvegliano: un’esperienza poetica e sensoriale unica da condividere.

Espanol :

Un concierto a ciegas donde música y literatura se dan la mano. Con los ojos vendados, se despiertan los sentidos: una experiencia poética y sensorial única para compartir.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉPICURIEUSE CONCERT LES YEUX BANDÉS Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE