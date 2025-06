Les rendez-vous de l’Erdre Club nautique de Port Jean Carquefou 31 août 2025 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-31 14:00 – 17:15

Gratuit : oui Tout public

Du 28 au 31 août 2025, retrouvez l’ambiance unique de ce festival incontournable, qui célèbre depuis 38 ans le jazz et le patrimoine fluvial.Au programme : concerts gratuits et rassemblement nautique exceptionnel, à Carquefou et dans 14 autres villes de Loire-Atlantique.Un rendez-vous festif 100 % gratuit à ne pas manquer en cette fin d’été !? Pour plus d’information rendez-vous sur le site de la commune de Carquefou.

Club nautique de Port Jean Carquefou 44470

02 40 50 85 29