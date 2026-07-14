Informations pratiques

La Chevallerais

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE

Le Petit Bois La Chevallerais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 12:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Le Festival de jazz et belle plaisance fera une escale sur les bords du canal de Nantes à Brest. À l’heure du déjeuner, posez votre glacière et venez profiter d’un concert de Skyler Saufley. Tout public et gratuit. De 13h15 à 14h15, escale des bateaux.

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Le Petit Bois La Chevallerais 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

The Jazz and Yachting Festival will make a stop along the banks of the Nantes–Brest Canal. %C0 At lunchtime, set down your cooler and come enjoy a concert by Skyler Saufley. Open to all ages and free of charge. From 1:15 p.m. to 2:15 p.m., boats will be docking.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE La Chevallerais a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays Erdre Canal Forêt