Les rendez-vous de l’Escalier : votre club de lecture Bibliothèque Buffon Paris

Club de lecture pour les uns, café littéraire pour les autres ! Chaque dernier samedi du mois, venez partager vos coups de cœur en lien avec votre actualité culturelle, que ce soit la rentrée littéraire, les sorties au théâtre ou au musées, ou un bon vieux classique à nous faire (re)découvrir.

Partagez un moment convivial lors du rendez-vous animé par un·e bibliothécaire : présentez-nous le livre que vous avez adorez, lisez des passages que vous voudriez faire entendre ; écoutez et laissez-vous tenter par les suggestions.

Prochains rendez-vous :

– samedi 28 février, 10h30

– samedi 28 mars, 10h30

– samedi 25 avril, 10h30

Votre actualité culturelle où toutes les cultures ont leur place : livres, B.D, expos, théâtre, cinéma, expos… Mais aussi rendez-vous pour tisser des liens entre vous et avec les collections de la bibliothèque

Du samedi 28 février 2026 au samedi 25 avril 2026 :

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-28T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

+33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Buffon et trouvez le meilleur itinéraire

