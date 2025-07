Les Rendez-vous de l’été 2025 5ème édition ! Mutzig

Début : Samedi 2025-08-03 18:00:00

fin : 2025-08-09 19:15:00

2025-08-03 2025-08-09 2025-08-26

C’est parti pour les Rendez-vous de l’été 2025 !



Des animations gratuites pour toute la famille ? C’est ce que nous vous offrons cette année encore.



Plongez dans une programmation estivale proposée par les services culturels de la ville et l’Animation Jeunesse de Mutzig.





Voici le programme



– « En chants et nous » mardi 24 juin :

– Soirée karaoké samedi 28 juin

– Festival « La tête dans les nuages » mercredi 9 juillet

– Concert du groupe WHY NOT : samedi 12 juillet

– Balade contée « Voyage en histoire » samedi 19 juillet

– Happy Family « La famille en fête » samedi 19 juillet

– Cendrillon dimanche 20 juillet

– Cluedo géant « On a volé les ferrets de la reine » dimanche 3 août

– Balade contée « Voyage en histoire » samedi 9 août

– Cinéma plein air « Maison de retraite 2 » mardi 26 août



Retrouvez le détail des informations dans l’agenda de notre site web https://www.villedemutzig.fr





Préparez vos lunettes de soleil, votre crème solaire, et rejoignez-nous pour un été de folie ! .

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 62 78 86 communication@villedemutzig.

