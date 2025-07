Les rendez-vous de l’été au Musée Ingrandes

Les rendez-vous de l’été au Musée Ingrandes samedi 12 juillet 2025.

Les rendez-vous de l’été au Musée

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-12

l’association ingrandaise Henry de Monfreid vous propose des animations cet été.

On commence samedi par une visite du musée suivie d’une balade contée « dans les pas d’Henry de Monfreid ».

Puis dimanche « Monfreid, ami des artistes », une lecture à deux voix et piano d’après des textes d’Henry de Montfreid par Amélie Hanot et Martine Tissier, pianiste Boris Marie. 2 .

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com

English :

the Henry de Monfreid Association in Grondheim offers a range of activities this summer.

German :

der ingrandische Verein Henry de Monfreid bietet Ihnen diesen Sommer verschiedene Veranstaltungen an.

Italiano :

l’Associazione Henry de Monfreid di Grondheim sta organizzando una serie di eventi per voi quest’estate.

Espanol :

la Asociación Henry de Monfreid de Grondheim organiza varios actos para usted este verano.

L’événement Les rendez-vous de l’été au Musée Ingrandes a été mis à jour le 2025-07-04 par Destination Brenne