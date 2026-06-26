LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE D’ESCALQUENS Place François Mitterrand Escalquens

Informations pratiques

Escalquens

LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE D’ESCALQUENS

Place François Mitterrand Jardins de l’Oustal Escalquens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

En plein air et pour toute la famille, venez partager des moments conviviaux lors des traditionnelles animations de l’été !

Comme chaque année, le Centre Social et la Médiathèque, et en partenariat avec la MJC, a le plaisir de vous proposer ses traditionnelles animations d’été.

Cet événement estival, pensé pour toute la famille, invite petits et grands à se retrouver en plein air afin de partager des moments de convivialité, de partage et de jeux !

**Quand ? Les jeudis 9, 16 et 23 juillet, de 9h30 à 12h.**

**Où ? Aux jardins de l’Oustal, à Escalquens**.

Au programme chaque semaine

* **Coin Créatif** pour laisser parler son imagination

* **Jeux** pour petits et grands

* **Coin Lecture et Éveil** pour des moments de douceur

* **Espace Poterie** pour s’initier au modelage

* **Animations surprises** à découvrir sur place !

**Focus Spécial Jeudi 9 juillet Thème Petits et grands héros ! (dans le cadre de Partir en livre) avec un stand de maquillage gratuit !** .

Place François Mitterrand Jardins de l’Oustal Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 71 56 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outdoors and for the whole family—come share some fun times at the traditional summer events!

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE D’ESCALQUENS Escalquens a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE