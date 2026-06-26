LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE D’ESCALQUENS Place François Mitterrand Escalquens
jeudi 9 juillet 2026 · Place François Mitterrand · Escalquens
Informations pratiques
Escalquens
LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE D’ESCALQUENS
Place François Mitterrand Jardins de l’Oustal Escalquens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23
En plein air et pour toute la famille, venez partager des moments conviviaux lors des traditionnelles animations de l’été !
Comme chaque année, le Centre Social et la Médiathèque, et en partenariat avec la MJC, a le plaisir de vous proposer ses traditionnelles animations d’été.
Cet événement estival, pensé pour toute la famille, invite petits et grands à se retrouver en plein air afin de partager des moments de convivialité, de partage et de jeux !
**Quand ? Les jeudis 9, 16 et 23 juillet, de 9h30 à 12h.**
**Où ? Aux jardins de l’Oustal, à Escalquens**.
Au programme chaque semaine
* **Coin Créatif** pour laisser parler son imagination
* **Jeux** pour petits et grands
* **Coin Lecture et Éveil** pour des moments de douceur
* **Espace Poterie** pour s’initier au modelage
* **Animations surprises** à découvrir sur place !
**Focus Spécial Jeudi 9 juillet Thème Petits et grands héros ! (dans le cadre de Partir en livre) avec un stand de maquillage gratuit !** .
Place François Mitterrand Jardins de l’Oustal Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 71 56 75
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English :
Outdoors and for the whole family—come share some fun times at the traditional summer events!
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE D’ESCALQUENS Escalquens a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE