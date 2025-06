Les rendez-vous de l’été Moulins 5 juillet 2025 07:00

Partez à la découverte de votre Bourbonnais avec de nouvelles activités !

Les dates et les thèmes seront mis à jour régulièrement voir site internet https://allier-bourbonnais.fr/rendez-vous-de-l-ete/

65 rue d’Allier

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Discover your Bourbonnais with new activities!

Dates and themes will be updated regularly: see website: https://allier-bourbonnais.fr/rendez-vous-de-l-ete/

German :

Gehen Sie mit neuen Aktivitäten auf Entdeckungsreise durch Ihr Bourbonnais!

Die Termine und Themen werden regelmäßig aktualisiert: siehe Website: https://allier-bourbonnais.fr/rendez-vous-de-l-ete/

Italiano :

Scoprite la vostra regione Bourbonnais con nuove attività!

Le date e i temi saranno aggiornati regolarmente: vedi sito web: https://allier-bourbonnais.fr/rendez-vous-de-l-ete/

Espanol :

¡Descubra su región de Bourbonnais con nuevas actividades!

Las fechas y los temas se actualizarán periódicamente: consulte la página web: https://allier-bourbonnais.fr/rendez-vous-de-l-ete/

