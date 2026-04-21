Landisacq

Les Rendez-vous de l’été- randonnée La Visance

mairie Landisacq Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Les Rendez-vous de l’été vous propose une randonnée à Landisacq.

Vous pourrez admirer sur votre parcours le plan d’eau de Landisacq, ainsi qu’un joli verger au village du Fay.

Landisacq tire son nom de la nature de son terrain (lande aride) ou peut-être des premiers habitants (lande Ysaac). Cette commune est très ancienne, ayant eu pour premiers seigneurs, les compagnons de Rollon, premier duc de Normandie en 911.

6 km- niveau facile .

mairie Landisacq 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Les Rendez-vous de l’été- randonnée La Visance

L’événement Les Rendez-vous de l’été- randonnée La Visance Landisacq a été mis à jour le 2026-04-21 par Flers agglo