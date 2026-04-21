Le Ménil-de-Briouze

Les Rendez-vous de l’été- randonnée Le Mont d’Hère

la Chapelle Longuenoë Le Ménil-de-Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Les Rendez-vous de l’été vous propose une randonnée au Ménil de Briouze

Ce circuit de randonnée passe, en partie, dans la forêt du Mont d’Hère d’où vous aurez un point de vue sur un agréable paysage bocager. Propriété de 192 hectares, la forêt est traversée par plusieurs petites vallées ainsi que des prairies marécageuses et des sous-bois humides caractéristiques.

11 km- niveau intermédiaire .

la Chapelle Longuenoë Le Ménil-de-Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Les Rendez-vous de l’été- randonnée Le Mont d’Hère

L’événement Les Rendez-vous de l’été- randonnée Le Mont d’Hère Le Ménil-de-Briouze a été mis à jour le 2026-04-21 par Flers agglo