Les Rendez-vous de l’été spectacle A l’Orée du Réel Parc du château Flers

Les Rendez-vous de l’été spectacle A l’Orée du Réel Parc du château Flers dimanche 10 août 2025.

Les Rendez-vous de l’été spectacle A l’Orée du Réel

Parc du château Grande pelouse Flers Orne

Début : 2025-08-10 14:30:00

fin : 2025-08-10 15:15:00

2025-08-10

Spectacle de rue de la Cie Après l’Orage

Spectacle onirique

Durée 45 min

Le spectacle est comme un attrape-rêves géant dans lequel chacun.e est invité.e à faire un chemin, ensemble, en miroir avec celui des artistes qui ont choisi dans le paysage des endroits signifiants et métaphoriques pour exprimer des situations de vie, des doutes, des rêves, des désirs…

Il offre à s’asseoir un moment, à prendre le temps, à faire le tri, comme une respiration pour se poser ces questions Qu’est-ce-qui m’anime vraiment et me pousse à me lever le matin ? D’où ça vient ? Est-ce-que ce rêve est vraiment à moi ? Où sont passés mes rêves d’enfant ? Est-ce qu’ils sont toujours d’actualité ?

Parc du château Grande pelouse Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

English : Les Rendez-vous de l’été spectacle A l’Orée du Réel

Street show by Cie Après l?Orage

Dreamlike show

Running time: 45 min

The show is like a giant dream-catcher, inviting everyone to take a journey together, mirroring that of the artists who have chosen significant, metaphorical places in the landscape to express life situations, doubts, dreams, desires…

It invites us to sit down for a moment, take our time, sort things out, as if taking a breath to ask ourselves these questions: What is it that really drives me and pushes me to get up in the morning? Where does it come from? Is this dream really mine? What happened to my childhood dreams? Are they still relevant today?

German :

Straßenaufführung der Cie Après l’Orage

Ein traumhaftes Spektakel

Dauer: 45 Min

Das Spektakel ist wie ein riesiger Traumfänger, in dem jede/r eingeladen ist, gemeinsam einen Weg zu gehen, der sich mit dem der Künstler spiegelt, die in der Landschaft bedeutungsvolle und metaphorische Orte ausgewählt haben, um Lebenssituationen, Zweifel, Träume, Wünsche… auszudrücken.

Er bietet an, sich einen Moment lang hinzusetzen, sich Zeit zu nehmen, zu sortieren, wie ein Atemzug, um sich diese Fragen zu stellen: Was belebt mich wirklich und treibt mich dazu, morgens aufzustehen? Woher kommt das? Gehört dieser Traum wirklich zu mir? Wo sind meine Kindheitsträume geblieben? Sind sie noch aktuell?

Italiano :

Spettacolo di strada di Cie Après l’Orage

Spettacolo onirico

Durata: 45 min

Lo spettacolo è come un gigantesco acchiappasogni in cui tutti sono invitati a fare un viaggio insieme, speculare a quello degli artisti che hanno scelto luoghi significativi e metaforici del paesaggio per esprimere situazioni di vita, dubbi, sogni, desideri…

È un’occasione per sedersi un attimo, prendersi del tempo, fare ordine, prendere fiato e porsi queste domande: cos’è che mi spinge davvero e mi motiva ad alzarmi la mattina? Da dove viene? Questo sogno è davvero mio? Che fine hanno fatto i miei sogni d’infanzia? Sono ancora attuali?

Espanol :

Espectáculo de calle de Cie Après l’Orage

Espectáculo onírico

Duración: 45 min

El espectáculo es como un atrapasueños gigante en el que todos están invitados a realizar juntos un viaje, reflejo del de los artistas que han elegido lugares significativos y metafóricos del paisaje para expresar situaciones vitales, dudas, sueños, deseos…

Es una oportunidad para sentarse un momento, tomarse su tiempo, ordenar las cosas, tomar aliento y hacerse estas preguntas: ¿Qué es lo que realmente me impulsa y me motiva a levantarme por la mañana? ¿De dónde viene? ¿Este sueño es realmente mío? ¿Qué ha sido de mis sueños de infancia? ¿Siguen siendo relevantes hoy en día?

