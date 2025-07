Les Rendez-vous de l’été spectacle Balle au centre Parc du château Flers

Les Rendez-vous de l’été spectacle Balle au centre Parc du château Flers dimanche 10 août 2025.

Les Rendez-vous de l’été spectacle Balle au centre

Parc du château Grande pelouse Flers Orne

Début : 2025-08-10 17:30:00

fin : 2025-08-10 18:30:00

2025-08-10

Spectacle de rue de la Cie Théâtre Bascule

Cirque / théâtre / jonglage

Durée 40 min

Un manager aux méthodes reconnues mais redoutées, un jongleur talentueux mais impatient. Deux mondes, deux générations. Après une partition endiablée, parviendront-ils à réunir définitivement leurs passions, leurs énergies, leurs talents.

« Balles au centre » c’est le téléscopage de plusieurs disciplines où l’implication du corps est évidente, le geste jonglé, le geste dansé et le geste sportif.

Parc du château Grande pelouse Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

English : Les Rendez-vous de l’été spectacle Balle au centre

Street show by Cie Théâtre Bascule

Circus / theater / juggling

Running time: 40 min

A manager with recognized but feared methods, a talented but impatient juggler. Two worlds, two generations. After a frenzied score, will they manage to unite their passions, energies and talents once and for all?

« Balles au center » is the telescoping of several disciplines where the involvement of the body is obvious: the juggling gesture, the dancing gesture and the sporting gesture.

German :

Straßenspektakel der Cie Théâtre Bascule

Zirkus / Theater / Jonglage

Dauer: 40 Min

Ein Manager mit anerkannten, aber gefürchteten Methoden und ein talentierter, aber ungeduldiger Jongleur. Zwei Welten, zwei Generationen. Wird es ihnen nach einer wilden Partitur gelingen, ihre Leidenschaften, ihre Energien und ihre Talente endgültig zu vereinen?

in « Balles au centre » werden mehrere Disziplinen miteinander verwoben, bei denen der Körper eindeutig involviert ist: die Jongliergeste, die Tanzgeste und die Sportgeste.

Italiano :

Spettacolo di strada di Cie Théâtre Bascule

Circo / teatro / giocoleria

Durata: 40 min

Un manager dai metodi riconosciuti ma temuti e un giocoliere talentuoso ma impaziente. Due mondi, due generazioni. Dopo uno spettacolo frenetico, riusciranno a far convivere le loro passioni, energie e talenti una volta per tutte?

« Balles au centre » è una sintesi di diverse discipline in cui il coinvolgimento del corpo è evidente: il gesto della giocoleria, il gesto della danza e il gesto sportivo.

Espanol :

Espectáculo de calle de la Cie Théâtre Bascule

Circo / teatro / malabares

Duración: 40 min

Un gerente con métodos reconocidos pero temidos, y un malabarista talentoso pero impaciente. Dos mundos, dos generaciones. Tras una actuación frenética, ¿conseguirán unir de una vez por todas sus pasiones, energías y talentos?

« Balles au centre » es una fusión telescópica de varias disciplinas en las que la implicación del cuerpo es evidente, el gesto malabarista, el gesto danzante y el gesto deportivo.

