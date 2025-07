Les Rendez-vous de l’été spectacle Comic Show Parc du château Flers

Les Rendez-vous de l’été spectacle Comic Show Parc du château Flers dimanche 3 août 2025.

Les Rendez-vous de l’été spectacle Comic Show

Parc du château Grande pelouse Flers Orne

Début : 2025-08-03 17:30:00

fin : 2025-08-03 18:45:00

2025-08-03

Spectacle de rue de la Cie Primitif

Hip-hop et humour

The comic show est la parfaite rencontre entre l’humour et la danse Hip Hop. Au programme, de l’audace, des performances physiques, des rires, de l’émotion, de la danse… un spectacle inoubliable qui fait du bien aux petits comme aux grands !

Parc du château Grande pelouse Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

English : Les Rendez-vous de l’été spectacle Comic Show

Street show by Cie Primitif

Hip-hop and humor

The comic show is the perfect blend of humor and Hip Hop dance. The program includes audacity, physical performance, laughter, emotion and dance? an unforgettable show that’s good for young and old alike!

German :

Straßenspektakel der Cie Primitif

Hip-Hop und Humor

The comic show ist die perfekte Begegnung zwischen Humor und Hip-Hop-Tanz. Auf dem Programm stehen Wagemut, körperliche Höchstleistungen, Lachen, Emotionen, Tanz? eine unvergessliche Show, die Groß und Klein gut tut!

Italiano :

Performance di strada di Cie Primitif

Hip-hop e umorismo

Lo spettacolo comico è un mix perfetto di umorismo e danza hip hop. In programma: audacia, performance fisica, risate, emozione, danza… Uno spettacolo indimenticabile, adatto a grandi e piccini!

Espanol :

Espectáculo callejero de la Cie Primitif

Hip-hop y humor

El espectáculo cómico es la mezcla perfecta de humor y baile hip-hop. En el programa: audacia, espectáculo físico, risas, emoción, baile… ¡un espectáculo inolvidable que gusta a grandes y pequeños!

