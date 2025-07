Les Rendez-vous de l’été spectacle Sur les rails Saint-Georges-des-Groseillers

Les Rendez-vous de l’été spectacle Sur les rails Saint-Georges-des-Groseillers samedi 26 juillet 2025.

Les Rendez-vous de l’été spectacle Sur les rails

Saint-Georges-des-Groseillers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26 19:15:00

Date(s) :

2025-07-26

Spectacle de rue de la Compagnie Lombric Spaghetti

Cirque burlesque

Durée 55 min

Trio déjanté d’équilibre instable sur barrière soufflante.

Sur le quai d’une petite gare de fret, trois hobos attendent un train qui les conduira vers un ailleurs, une nouvelle aventure. C’est dans ce temps suspendu, que leur vagabondage prend sens. Une vie qui sent la route, le conflit, l’amitié, et qui fait souffler un grand air de liberté…

Ce cirque acrobatique mêle des personnages à la fois drôles, poétiques et décalés et de la musique live.

Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

English : Les Rendez-vous de l’été spectacle Sur les rails

Street show by Compagnie Lombric Spaghetti

Burlesque circus

Running time: 55 min

A crazy trio of unstable balances on a blowing barrier.

On the platform of a small freight station, three hobos wait for a train that will take them to another place, a new adventure. It is in this suspended time that their wandering takes on its full meaning. A life that smells of the road, of conflict, of friendship, and that breathes a great air of freedom?

This acrobatic circus combines funny, poetic and offbeat characters with live music.

German :

Straßenshow der Compagnie Lombric Spaghetti

Burlesker Zirkus

Dauer: 55 min

Ein verrücktes Trio, das auf einer blasenden Barriere instabil balanciert.

Auf dem Bahnsteig eines kleinen Güterbahnhofs warten drei Hobos auf einen Zug, der sie in eine andere Welt, in ein neues Abenteuer führt. In dieser Zeit, die in der Schwebe ist, erhält ihre Wanderschaft einen Sinn. Ein Leben, das nach Straße, Konflikt und Freundschaft riecht und ein Gefühl von Freiheit vermittelt?

Dieser akrobatische Zirkus vereint witzige, poetische und schräge Charaktere mit Live-Musik.

Italiano :

Spettacolo di strada della Compagnie Lombric Spaghetti

Circo burlesco

Durata: 55 min

Un folle trio di equilibristi instabili su una barriera gonfiabile.

Sulla piattaforma di una piccola stazione merci, tre vagabondi aspettano un treno che li porterà in un altro luogo, in una nuova avventura. È in questo tempo sospeso che il loro vagabondare assume il suo pieno significato. È una vita piena di strada, conflitti e amicizia, e un soffio di libertà?

Questo circo acrobatico combina personaggi divertenti, poetici e anticonformisti con la musica dal vivo.

Espanol :

Espectáculo de calle de la Compagnie Lombric Spaghetti

Circo burlesco

Duración: 55 min

Un trío loco de equilibristas inestables sobre una barrera hinchable.

En el andén de una pequeña estación de mercancías, tres vagabundos esperan un tren que les llevará a otro lugar, a una nueva aventura. Es en este tiempo suspendido cuando su vagabundeo adquiere todo su sentido. Es una vida llena de carretera, conflictos y amistad, y un soplo de libertad..

Este circo acrobático combina personajes divertidos, poéticos y fuera de lo común con música en directo.

L’événement Les Rendez-vous de l’été spectacle Sur les rails Saint-Georges-des-Groseillers a été mis à jour le 2025-07-18 par Flers agglo