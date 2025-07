LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ Visite de la maison du Pin Préaux

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ Visite de la maison du Pin

Maison du Pin Préaux Mayenne

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

2025-07-15

Les rendez-vous de l’été au Pays de Meslay-Grez !

Basée sur la commune de Préaux, aux confins du Sud-Est de la Mayenne et à la frontière entre le Maine et l’Anjou, venez découvrir la Maison du Pin qui est née d’un projet fou celui de créer un lieu organisé en ferme-domaine, qui produit des aliments Made in Mayenne de qualité (la farine, les pâtes, l’huile et le vin). Elle abrite également en son sein un clos historique, une des rares parcelles viticoles en Mayenne ! Une dégustation des produits est prévue en fin de visite.

Durée 2h | Limitée à 50 pers.

Tarifs 10€/pers. · Gratuit de 14 ans

Règlement auprès de l’Office de Tourisme le jour de la visite (espèces ou chèque)

Rendez-vous sur place 10 min avant le début de la visite

Infos et réservations 02 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .

Maison du Pin Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

