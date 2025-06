LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ Visite guidée de la ville de Meslay du Maine Salle Socio-Culturelle Meslay-du-Maine 10 juillet 2025 10:00

Mayenne

Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-07-10 11:30:00

Date(s) :

2025-07-10

2025-08-12

Les rendez-vous de l’été au Pays de Meslay-Grez !

Suivez le guide ! L’Office de Tourisme du Pays de Meslay-Grez vous propose de découvrir la commune de Meslaydu-Maine et ses points d’intérêt patrimoniaux. De la chapelle Saubert, en passant par la place du Marché ou encore l’église et son clocher tors, vous en apprendrez plus sur ses secrets historiques qui suscitent la curiosité.

Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début de la visite

Durée 1h30 | Limitée à 20 pers. | Gratuit

Départ parking de la salle socioculturellede Meslay-du-Maine

Infos et réservations 02 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .

Salle Socio-Culturelle 16 Place de la Poste

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

English :

Summer events in Meslay-Grez!

German :

Die Sommertermine im Pays de Meslay-Grez!

Italiano :

Eventi estivi nella regione di Meslay-Grez!

Espanol :

Eventos estivales en la región de Meslay-Grez

