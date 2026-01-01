Les Rendez-vous de l’impro Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Scène ouverte de musique improvisée.

Le conservatoire Gabriel Fauré met l’accent sur l’improvisation avec cette scène ouverte.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 20h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



