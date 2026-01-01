Les Rendez-vous de l’impro Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Les Rendez-vous de l’impro Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS vendredi 16 janvier 2026.
Scène ouverte de musique improvisée.
Le conservatoire Gabriel Fauré met l’accent sur l’improvisation avec cette scène ouverte.
Le vendredi 16 janvier 2026
de 20h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
