Les rendez-vous de l’ingénieur IPSA Lyon Lyon Mardi 25 novembre, 19h00 sur inscription

Les rendez-vous de l’ingénieur avec le Concours Advance

SAVE THE DATE !

Si vous êtes à Lyon, ne manquez pas « Les rendez-vous de l’ingénieur », organisés par nos 4 écoles sur le campus de Vaise.

Les Rendez-Vous Ingénieurs font leur grand retour le mardi 25 novembre 2025 sur le campus de Lyon Vaise !

Animée par Olivier Lascar, rédacteur en chef de Sciences et Avenir, cette nouvelle édition mettra à l’honneur nos Alumni des écoles EPITA: Ecole d’Ingénieurs en Informatique, ESME, école d’ingénieurs généraliste, IPSA, école d’ingénieurs en aéronautique et aérospatiale, Sup’biotech, école d’ingénieurs en biotechnologies.

Une belle occasion de rencontrer nos diplômés et de découvrir le nouveau campus.

Lieu : 16 rue Jean-Marie Leclair – 69009 Lyon (Amphithéâtre du campus IONIS Lyon Vaise)

Date : Mardi 25 novembre 2025 – de 19h à 21h

À propos du Concours Advance

Créé en 2012, le donne Concours Advance accès à des écoles d’ingénieurs ouvertes vers des métiers d’avenir et d’innovation responsables. Concours commun intégré à la procédure Parcoursup, il permet aux élèves de et de rejoindre l’une des 4 grandes écoles d’ingénieurs en 5 ans après le Bac, dont les diplômes sont habilités par la CTI : EPITA – école d’ingénieurs en informatique, ESME – école d’ingénieurs pluridisciplinaires, IPSA – école d’ingénieurs en aéronautique et spatial, et SupBiotech – école d’ingénieurs en biotechnologies. Ces 4 écoles, membres de IONIS Education Group, sont unies par une même volonté qui consiste à placer l’homme au cœur des technologies, avec en fil rouge de leur projet pédagogique un humanisme fondé sur la conscience de l’impact de leurs actions sur l’homme, la planète et la société.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T21:00:00.000+01:00

IPSA Lyon 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon Gorge de Loup Lyon 69009 Métropole de Lyon