Les rendez-vous de l’Université Populaire du Pays d’Iroise. Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané

Les rendez-vous de l’Université Populaire du Pays d’Iroise.

Route de Pen ar Menez Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 18:30:00

fin : 2025-12-16 20:30:00

Date(s) :

2025-12-16

Il est né le 20 juin 1899 à Béziers et décédé le 8 Juillet 1943 près de Metz en Moselle annexée. Sous-préfet à Châteaulin puis Préfet de l’Aveyron et d’Eure et Loir. Il a fondé le Conseil National de la Résistance. Jean Moulin? Nous retracerons son histoire. .

Route de Pen ar Menez Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 71 98 66 89

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les rendez-vous de l’Université Populaire du Pays d’Iroise. Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2025-11-17 par OT IROISE BRETAGNE