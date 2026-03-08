LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES

13 boulevard Duguesclin Béziers Hérault

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Découvrez les arts acrobatiques avec l’ASB Gym équilibre sur mains, cannes, tissus et cerceaux aériens, et ateliers d’acrobaties de base pour tous niveaux.

Une initiation personnalisée aux arts acrobatiques

Cannes d’équilibre et équilibre sur mains

Tissus et cerceaux aériens

Ateliers d’acrobaties de base

Proposée par l’ASB Gym.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Gratuit Réservation obligatoire. .

13 boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80

Discover acrobatic arts with ASB Gym: hand balancing, canes, aerial fabrics and hoops, and basic acrobatics workshops for all levels.

