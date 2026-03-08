LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES Béziers
LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ARTS PLASTIQUES
13 boulevard Duguesclin Béziers Hérault
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Découvrez les arts acrobatiques avec l’ASB Gym équilibre sur mains, cannes, tissus et cerceaux aériens, et ateliers d’acrobaties de base pour tous niveaux.
Une initiation personnalisée aux arts acrobatiques
Cannes d’équilibre et équilibre sur mains
Tissus et cerceaux aériens
Ateliers d’acrobaties de base
Proposée par l’ASB Gym.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Gratuit Réservation obligatoire. .
13 boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
Discover acrobatic arts with ASB Gym: hand balancing, canes, aerial fabrics and hoops, and basic acrobatics workshops for all levels.
