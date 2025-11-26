LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER DANSE Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER DANSE

Découvrez le geste et son énergie, entre musique, espace et temps. Avec Muriel Demaret (contemporaine) et Delphine Viala (classique) du Conservatoire Béziers.

Venez explorer le geste, ses dynamiques et son énergie corporelle, mis en mouvement au croisement de la musique, de l’espace et du temps.

Le Conservatoire Béziers Méditerranée et ses professeurs Muriel Demaret (danse contemporaine) et Delphine Viala (danse classique).

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Entrée libre sur réservation. .

13B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80

English :

Discover gesture and its energy, between music, space and time. With Muriel Demaret (contemporary) and Delphine Viala (classical) from the Conservatoire Béziers.

German :

Entdecken Sie die Geste und ihre Energie, zwischen Musik, Raum und Zeit. Mit Muriel Demaret (zeitgenössisch) und Delphine Viala (klassisch) vom Conservatoire Béziers.

Italiano :

Scoprire il gesto e la sua energia, tra musica, spazio e tempo. Con Muriel Demaret (contemporanea) e Delphine Viala (classica) del Conservatorio di Béziers.

Espanol :

Descubrir el gesto y su energía, entre música, espacio y tiempo. Con Muriel Demaret (contemporáneo) y Delphine Viala (clásico) del Conservatorio de Béziers.

