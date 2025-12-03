LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE

13B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Explorez un univers théâtral ludique et créatif mises en situation simples pour faire naître une poésie drôle et émouvante avec la Cie Gérard Gérard.

Découvrez de manière ludique un univers et une approche artistique uniques. À travers des mises en situation simples, laissez émerger une poétique théâtrale, à la fois drôle et émouvante, façonnée par vos propres personnalités.

Avec la Compagnie Gérard Gérard, en résidence au Théâtre des Franciscains.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Entrée libre sur réservation. .

13B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80

English :

Explore a playful and creative theatrical universe: simple scenarios to create funny and moving poetry with Cie Gérard Gérard.

German :

Erkunden Sie ein spielerisches und kreatives Theateruniversum: Einfache Situationen, um mit der Cie Gérard Gérard eine lustige und bewegende Poesie entstehen zu lassen.

Italiano :

Esplorate un mondo di teatro ludico e creativo: semplici scenari per creare poesie divertenti e commoventi con la Cie Gérard Gérard.

Espanol :

Explore un mundo de teatro lúdico y creativo: escenarios sencillos para crear poesía divertida y conmovedora con la Cie Gérard Gérard.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION THÉÂTRE Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE